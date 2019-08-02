Избиратели в США перепутали кандидатов в президенты от «партии осла»

Американским избирателям практически неизвестны основные кандидаты на президентских выборах 2020 года от Демократической партии. Таковы данные социологического опроса, проведенного американским новостным сайтом The Gateway Pundit. Свои выводы издание подтвердило наглядным роликом с опросом запутавшихся избирателей в Детройте — столице Мичигана, одного из ключевых для демократов штатов.

Некоторые из опрошенных не узнали на предоставленных фотографиях даже Джо Байдена, который был вице-президентом США восемь лет во времена Барака Обамы и намерен принять участие в президентских выборах в будущем году.

Поворот 2016 года

Несмотря на свою крайне правую позицию и нескрываемые симпатии к курсу Дональда Трампа, издание The Gateway Pundit прославилось тем, что раз за разом демонстрировало читателям реальную подоплеку ведущейся в США политической борьбы, весьма неполиткорректно освещая деятельность как демократов, так и республиканцев. По словам его основателя Джима Хофта, сайт был основан после президентских выборов 2004 года, чтобы «говорить правду» и «разоблачать обман избирателей», который стал в США привычной технологией в начале 2000-х годов.

Возможно, именно усилия таких интернет-изданий, как The Gateway Pundit, которое к 2016 году выросло из личного блога автора в большой сетевой проект, и обеспечили победу Трампа. В приходе «новой метлы» в Белый дом американские политические диссиденты увидели возможность сломать существующую систему. И, надо сказать, не прогадали, так как выдвижение фрондерствующего, ни на кого не похожего «Большого Дональда» совпало с глобальным разочарованием как в демократических, так и в республиканских элитах.

Стоит вспомнить, что на последних выборах поддержка Трампа в рядах его собственной партии еще за два месяца до партийного съезда республиканцев была весьма зыбкой. И тогда именно успех в Интернете — альтернативном существующему политическому истеблишменту США пространстве — обеспечил Трампу избрание от Grand Old Party.

Достаточно сказать, что тогда на сайт The Gateway Pundit, открыто поддерживавший будущего победителя выборов, заходило около 1 млн уникальных посетителей ежедневно, в то время как сайт самой Республиканской партии посещало от силы 30 тысяч человек в день. Фактически «партия слона» тогда была поставлена перед важнейшим выбором: или она утверждает в качестве своего кандидата полюбившегося избирателям Дональда, или он становится «диссидентом» и выдвигается на выборах как независимый кандидат. Республиканцы скрепя сердце тогда поддержали Трампа и не прогадали.

Поворот 2016 года, который неудачники-демократы вот уже три с лишним года пытаются списать на т. н. «русских хакеров и троллей», объясняя успех Трампа смехотворной конспирологией о «влиянии России на выборы», конечно, имеет гораздо более глубокие причины. Оказалось, что повестка, которую в 2016 году предложил избирателям этот экстравагантный миллиардер, при всей ее эклектичности, в разы привлекательнее политкорректного бубнежа демократов.

В итоге избиратель проголосовал за «Сделай Америку снова великой», а не за глобалистские инициативы Хиллари Клинтон: в бреднях этой кандидатши от «партии осла» граждане США увидели — на своем, приземленном уровне — лишь попытку демонтажа их национального государства в угоду мировым финансовым элитам.

Контуры нового мира

Действия Трампа на посту президента США действительно далеки от принципов экономического либерализма (иногда даже называемого «рыночным фундаментализмом»), который оставался сутью американской политики как минимум с конца 1990-х годов. При этом его «имперский» или даже «правый» поворот был предпринят не на пустом месте. Дело в том, что замедление глобальной экономики снова подняло на поверхность, казалось бы, забытую повестку прямого военно-политического противостояния, для которого важно иметь сильную национальную экономику и суверенную власть в родной стране.

В самом деле, политические разногласия на планете смягчаются лишь в периоды повсеместного экономического роста — в такие времена международное сотрудничество сулит гораздо больший объем долгосрочных выгод, нежели «маленькая победоносная война». Начиная же с середины 2010-х годов, как раз к моменту последних выборов в США, выгоды от экономического роста стали как минимум неочевидными и на повестку дня вновь вышел вопрос геополитических столкновений.

В результате глобальная либеральная экономика, на которой традиционно настаивали демократы, утратила статус «короля горы» и вступила в противоречие с коренными американскими интересами, которые рядовой избиратель в США вполне отчетливо представлял на собственном кошельке. Знал он и то, что едва ли не каждая американская корпорация сегодня опутана нитями международного рынка.

К 2010 году для подъема экономики США это стало препятствием. Далеко не случайно Трамп сразу после своей победы вышел из переговоров по созданию двух глобальных партнерств, Трансатлантического и Транстихоокеанского. А затем и вовсе начал торговые войны с Китаем, ЕС, Канадой, Мексикой и целым рядом других стран.

Чего хочет американский избиратель?

За время своего президентства Дональд Трамп успел и наломать немало дров. Реализация его предвыборных обещаний натолкнулась на мощное противодействие не только в рядах демократов — «выскочку» не простили и в рядах его собственной партии. В результате промежуточный итог президентства «Большого Дональда» представляется неоднозначным. Это наглядно демонстрирует и поведение американских избирателей — они явно устали от политики.

В силу этого проведенный The Gateway Pundit опрос скорее свидетельствует о глубоком безразличии американцев к будущему предвыборному процессу — 2020 как таковому. Ведь глобального улучшения жизни для граждан США за три года президентства Трампа так и не случилось.

Да, безработица в стране сегодня на очень низком уровне. Но, например, попытка реформирования системы Medicare/Medicaid, заявленная в качестве одного из основных предвыборных обещаний Трампа, провалилась. Разрекламированная заморозка частных выплат по этой системе, которая произошла в 2018-2019 годы, была обеспечена за счет взрывного роста бюджетного финансирования. Вероятно, уже в следующем году погрязший в триллионных долгах федеральный бюджет не сможет сдерживать рост частных выплат, что тут же отразится на карманах простых избирателей. В сочетании с околонулевым ростом располагаемых доходов населения это создает впечатление «затишья перед бурей», которая вполне может грянуть аккурат в год выборов.

Такая апатия американских избирателей лишь подтверждает слова президента России Владимира Путина о кризисе либерализма. Существовавшая весь ХХ век система глобального либерального капиталистического производства подходит к пределам своего роста и развития.

Увы, поворот 2016 года, который попытался совершить «несистемный» Трамп, оказался скорее иллюзорным. В некоторых областях он обеспечил сиюминутные улучшения, но при этом так и не разрешил глубинные противоречия, десятилетиями копившиеся в американском обществе.

Впрочем, среднестатистический американский гражданин вряд ли будет вникать в тонкости всей этой экономической философии. По факту большинство янки экономически безграмотны и действуют в зависимости от сиюминутных нужд. Как следствие, таких людей легко склонить в ту или иную сторону, что, возможно, мы и увидим на выборах 2020 года.

Понимая это, весь мир готовится внимательно наблюдать, кого в Вашингтоне станут обвинять во «вмешательстве» в американские выборы 2020 года. Может быть, Китай? Кто знает.