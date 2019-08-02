МИД Казахстана анонсировал новый раунд переговоров по Сирии

Нур-Султан, 2 августа. Очередная международная встреча, на которой обсудят вопросы урегулирования ситуации в Сирии, может пройти в октябре этого года в Нур-Султане. Об этом сообщил директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Ержан Мукаш.

Напомним, 1 августа стартовали консультации сторон в рамках встречи по сирийскому конфликту. В них принимают участие страны-гаранты астанинского процесса: Россия, Иран, Турция. Кроме того, на обсуждениях присутствуют делегации правительства, вооруженной оппозиции и офиса специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии. Российскую делегацию возглавили специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Ранее сообщалось, что во время переговоров в столице Казахстана сирийская оппозиция согласилась на перемирие под Идлибом. Как отметил Ержан Мукаш, в этом районе остаются террористы, которые, вероятно, откажутся идти на перемирие, но оппозиция все равно готова заключить мирное соглашение. Кроме того, стороны сирийского конфликта согласовали состав конституционной комиссии на встрече в Нур-Султане.

Согласие на прекращение огня в Идлибе дали и сирийские власти, сообщает НСН. Дамаск готов к перемирию при условии соблюдения сторонами условий Сочинского соглашения.

Отметим, что переговоры по Сирии в астанинском формате впервые провели в 2017 году. Спустя год, на конгрессе сирийского национального диалога стороны приняли решение создать конституционный комитет. Планируется, что эта структура, расположится в Женеве. Главная задача комитета — подготовка конституционной реформы Сирийской Арабской Республики.