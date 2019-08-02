МИД РФ объявил прекращение действия ДРСМД по инициативе США

Москва, 2 августа. Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекращено со 2 августа по инициативе США, сообщили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Вашингтон стал инициатором разрыва сотрудничества стран по ДРСМД. В феврале США заявили об одностороннем выходе из договора. Москва была вынуждена выступить с зеркальным ответом после того, как все российские попытки сохранить соглашение не увенчались успехом.

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — объявили в министерстве иностранных дел России.

США объяснили свой отказ выполнять условия ДРСМД, ссылаясь на некие нарушения со стороны России. Москва отвергла обвинения, указав на тот факт, что на счету как раз американской стороны действия, которые идут в разрез с договоренностью от 1987 года. В Минобороны РФ обратили внимание, что Вашингтон решил выйти из ДРСМД за два года до выдвижения публичных бездоказательных обвинений в адрес Москвы.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее отметил, что договор обеспечивал безопасность не только для РФ и США, но и для всего мира. Решение Белого дома он оценил как «неразумное и ставящее мир на порог гонки вооружений и новых вызовов».