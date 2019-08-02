Стали известны подробности нападения на полицейских в Сургуте

Сургут, 2 августа. Правоохранители в Сургуте, на которых напал вооруженный ножом мужчина, ценой жизни и здоровья предотвратили возможное преступление, заметил руководитель городского управления МВД Руслан Кондрашов.

Напомним, в четверг вечером во дворе дома на улице Пушкина сотрудники полиции, которые приехали на место после жалоб местных жителей, пытались задержать подозрительного мужчину. Он оказал сопротивление и напал на правоохранителей с ножом. Один из сотрудников получил смертельные травмы и скончался, его напарника госпитализировали в медучреждение.

По словам Кондрашова, состояние раненого полицейского оценивается как удовлетворительное, сейчас он уже в сознании, угрозы для его жизни и здоровья нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ведомства, в пятницу Кондрашов навестил пострадавшего в больнице. Он поинтересовался состоянием полицейского и выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего сотрудника.

«Вы ценой своей жизни и здоровья предотвратили возможное совершение преступления в отношении сургутян», — сказал руководитель городского управления МВД.

СУ СК РФ по Югре возбудило уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ). По данным следователей, в момент преступления 37-летний местных житель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится под стражей. Проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.