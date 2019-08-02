Китай выступил против выхода США из ДРСМД

Пекин, 2 августа. Власти Китая выступили против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в пятницу заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, Пекин призывает Соединенные Штаты вернуться к исполнению своих обязательств по договору.

«Китайская сторона против таких действий, мы призываем США придерживаться своих обязательств», — заявила Чуньин, выступая на брифинге.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале процедуры выхода страны из ДРСМД. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва примет обратные меры и тоже выйдет из договора. Российская сторона неоднократно обращала внимание на то, что выход США из договора наносит удар по всей глобальной системе безопасности.

США обвиняют РФ в том, что ее ракета 9М729 якобы не соответствует требованиям ДРСМД, хотя российские военные специалисты специально устроили открытый показ нового оружия для иностранных экспертов, чтобы доказать обратное. Россия же утверждает, что пусковые установки системы ПРО США в Европе способны запускать не только противоракеты, но и запрещенные договором крылатые ракеты «Томагавк».

Военный эксперт Дмитрий Корнев полагает, что Россия не оставит действия США без ответа. Он отметил, что российские инженеры, которых уже не будет сдерживать договор, могут оснастить разработанный на основе крылатой ракеты 3М-14 морской комплекс «Калибр» ракетой с дальностью применения до 2,5 тысяч километров и более.