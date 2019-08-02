Бангкок усиливает меры безопасности после серии взрывов

Бангкок, 2 августа. Власти Бангкока сформировали штаб по расследованию серии взрывов, которые прогремели в пятницу в столице Таиланда. Об этом заявил вице-премьера страны Правит Вонгсуван, который отвечает за вопросы национальной безопасности.

«Штаб расследования уже создан, его главой назначен начальник Главного управления полиции Таиланда генерал полиции Чактхип Чайчинда, и в ближайшие часы пройдет первое заседание штаба», — отметил он.

Вонгсуван также подчеркнул, что городские власти в настоящий момент обсуждают вопрос усиления мер безопасности, передает телеканал Nation TV.

Ранее сообщалось о нескольких взрывах, которые прогремели в четверг в Бангкоке, где в настоящее время проходит ежегодная встреча министров иностраных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Согласно сообщениям СМИ, в разных местах города произошло от трех до пяти несильных взрывов. В результате незначительные ранения получили двое дворников. Сотрудники местной полиции проводят расследование инцидентов.