Москва, 2 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что подаст заявление в СК РФ в связи с незаконным задержанием россиян в Ливии.

Малькевич констатировал, что благодаря усилиям фонда и давлению со стороны международного сообщества Триполи приступил к освобождению россиян. Он уточнил, что Ливия отпустила задержанных три года назад российских моряков. Однако, как подчеркнул глава фонда, впереди еще много работы.

«Моряков отпустили, но в плену у бандитов остались двое наших коллег, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, – Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан, — пояснил текущую ситуацию Малькевич. — Открыто занимаясь социологическими исследованиями, наши коллеги были обвинены во «вмешательстве» в выборный процесс. Поэтому, пока наши ребята остаются там, времени расслабляться нет».

Одним из следующих шагов он назвал подачу заявления в СК РФ после незаконного задержания россиян в Ливии.

«Стоит и следующая задача: мы выступим с законодательной инициативой об ужесточении наказания в отношении иностранцев, совершающих противоправные действия в отношении россиян, — продолжил он. — Все, что мы сейчас хотим, – освобождения всех российских граждан!»

Напомним, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей задержали в Ливии в мае этого года. Российские специалисты собирали информацию о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в этой стране под руководством известного социолога Максима Шугалея. По словам главы фонда, задержанным россиянам не предоставили ни адвокатов, ни возможности сделать телефонный звонок.

Фонд вел переговоры с ливийской стороной об освобождении своих сотрудников, однако практически на завершающей стадии обсуждения информация просочилась в СМИ. Западные и некоторые российские журналисты растиражировали версию о так называемом «вмешательстве» россиян в выборы в Ливии, хотя стране они в ближайшее время даже не предвидятся.

Информационные вбросы и фейки усугубили ситуацию, что потребовало от Фонда защиты национальных ценностей более серьезных шагов. К решению вопроса были подключены многочисленные международные площадки. Например, в понедельник Малькевич выступил в Берлине на форсайт-сессии «Африка 2040: образ будущего», где призвал общественность надавить на Триполи и добиться освобождения незаконно удерживаемых россиян.