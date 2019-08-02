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Россия

Путин поздравил десантников России с Днем ВДВ

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Путин поздравил десантников России с Днем ВДВ

Москва, 2 августа. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск России с Днем ВДВ. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что служба в Воздушно-десантных войсках «требует высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества». По словам Путина, «представители легендарной «крылатой пехоты» всегда с честью выполняли свой воинский долг».

Лидер России также обратил внимание, что десантники продолжают чтить патриотические традиции, которые были заложены их предшественниками.

«Вы всегда там, где особенно трудно, где нужно действовать четко, слаженно, решительно», — заметил Путин.

Он выразил надежду на то, что десантные войска будут продолжать совершенствовать свои навыки и максимально профессионально выполнять поставленные задачи, защищая национальные интересы РФ и безопасность россиян. Об этом пишет RT.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу поздравил всех российских десантников с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что именно на военнослужащих Воздушно-десантных войск всегда возлагались самые сложные задачи. По словам Шойгу, современные десантники чтут и продолжают традиции своих предшественников, совершенствуют выучку и боевое мастерство.

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