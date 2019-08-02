Украине ради спасения посоветовали вернуться на рынок России и снять блокаду Донбасса

Киевские власти могут «доиграться», стремясь осуществить невозможные вещи в слабой экономике, сказал бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала «112 Украина».

«Это беда, мы доиграемся. Они (другие страны. — Прим. ред.), например, экономика Китая уже давно впереди, а мы еще не прошли этапы первоначальные, в которые мы должны, как говорится, набрать силу, и мы начинаем в эти взрослые игры играть, все эти фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят в полной мере реальные доллары и евро на Западе, а мы от этого теряем», — пояснил он.

Ехануров считает, что будущей власти Украины придется задуматься о том, как стране вернуться к реальному сектору экономики и создать рабочие места. Также экс-премьер Украины подчеркнул, что доходы с экспорта, который в основном состоит из продажи необработанного сырья, остаются в офшорах.

В плохом положении дел в украинской экономике не сомневается экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

«Однако это общая риторика. Нужно создавать рабочие места, что является прекрасной идеей. Но существует вопрос: как создавать эти рабочие места? Юрий Ехануров тоже был премьер-министром. Они обещали создать пять миллионов рабочих мест. И что создали? Это просто слова. Политикам нужно создать нормальные условия для производителя и защищать его. Или хотя бы сохранить тот потенциал, который есть», — заявил Килинкаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

После заявлений из Америки о том, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой, последняя стала в нее превращаться, полагает бывший депутат.

«Базовая отрасль, которая тащит всю страну и дает огромные ресурсы в бюджет, — это сельское хозяйство. Если Украина пойдет по этому пути, то от потенциала страны не останется ничего. Поэтому нужно в корне менять экономическую, финансово-кредитную и внешнюю политику. Эксперименты здесь как раз ни к чему, потому что экономика находится не в том состоянии, чтобы их проводить», — сообщил Килинкаров.

Ради спасения экономики необходимо заставить предприятия, которые еще работают на Украине, завязать свою продукцию на рынок России, считает бывший депутат.

«Также необходимо думать об энергетике. Это базовая отрасль, которая влияет буквально на все. В этом плане новая украинская команда должна снять блокаду с Донбасса. Приоритетными задачами являются формирование минимальной цены за электроэнергию и снижение цены на газ. Все, что можно сделать в вопросах энергетики, необходимо осуществить. Без этого Украине конкурировать на международных рынках будет невозможно. В том случае, если на Украине будут лишь дорогие энергоносители и несовременные технологии, выйти на тот продукт, который конкурировал бы на европейском или даже на российском рынке, будет очень сложно», — рассказал собеседник ФАН.

Ранее замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук сообщил о планируемых экономических реформах, которые должны быть осуществлены в первую очередь. По его словам, Владимир Зеленский собирается отдать в частные руки железнодорожный транспорт, почту и банки.