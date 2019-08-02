Москвичи выступили против «парада уродов» на незаконных митингах

Москва, 2 августа. Большая часть москвичей выступает против «парада уродов» на несанкционированных митингах и поддерживает законные действия властей, пресекающих подобные акции. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опросивший жителей столицы после незаконной акции, которая прошла 27 июля.

Как сообщает ВЦИОМ, о несанкционированной акции известно подавляющему большинству москвичей — 83%. Знают о незаконном митинге и другие россияне. Доля жителей РФ, которым известно о несанкционированной акции, прошедшей в столице 27 июля, составила 59%. При этом большая часть москвичей подтверждает, что акция была несогласованной: такого мнения придерживаются 58% респондентов.

Кроме того, большинство опрошенных ВЦИОМ жителей столицы согласны с тем, что власть в подобных действиях должна использовать все законные меры, даже если они являются довольно жесткими. Эту позицию поддержал 61% москвичей.

Напомним, организаторы незаконного митинга пытаются оказать давление на избирательные комиссии, отказавшие в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы претендентам, предоставившим поддельные подписи. Как сообщает ВЦИОМ, 54% жителей столицы согласны с правомерным решением Мосгоризбиркома исключить таких кандидатов из предвыборной гонки.

Отметим, что на акции, которая изначально заявлялась как «мирная», провокаторы напали на полицейских и закидали ОМОН бутылками. При этом правоохранители действовали в рамках закона, обеспечивая безопасность горожан.

Ранее сообщалось, что следователи задержали пятерых участников незаконного митинга. Кроме того, в Следственном комитете сообщили, что получили доказательства причастности к массовым беспорядкам еще десяти граждан.