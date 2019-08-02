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Шлеменко заявил, что правила боев могут ужесточить после смерти Дадашева

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Шлеменко заявил, что правила боев могут ужесточить после смерти Дадашева

Москва, 2 августа. Смерть российского боксера Максима Дадашева может повлиять на ужесточение правил борьбы, считает боец Александр Шлеменко.

В интервью «360» он объяснил, что после смерти бойца могут быть ужесточены правила проведения боксерских поединков в американском штате Мэриленд, где российский боксер дрался с Субриэлем Матиасом. По словам Шлеменко, все зависит от решения суда.

«Судя из практики, нас ждут ужесточения. Будет зависеть от того, кто понесет наказание по итогу», — подчеркнул Шлеменко.

Напомним, российский боксер Максим Дадашев скончался в больнице из-за травм, полученных в ходе поединка, который состоялся 20 июля в США. Он провел бой с пуэрториканским боксером Субриэлем Матиасом. В 11-м раунде Дадашев пропустил большое количество ударов, после чего бой досрочно прекратили.

По данным экспертов, боксер пропустил 319 ударов. Ему потребовалась помощь медиков, спортсмена госпитализировали с отеком мозга. Ему сделали трепанацию черепа и сняли отек мозга, после чего ввели в искусственную кому. 23 июля Дадашев скончался в больнице. 

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