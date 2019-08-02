Более трети дорог России планируют построить и отремонтировать за счет инвесторов

В России 35% дорог будет отремонтировано и построено за счет инвесторов — 188,5 км. Это позволит снизить нагрузку других трасс, ввести в эксплуатацию новые развязки, увеличить пропускную способность. Об этом говорится в декларации Минтранса РФ на 2019 год. Документ находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Завершение строительства и реконструкции 543,3 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе 188,5 км на условиях государственно-частного партнерства», — говорится в документе.

Государственно-частное партнерство — соглашение между государством и инвесторами, которое направлено на повышение качества работ, услуг, товаров. На его основе обе стороны извлекают для себя выгоду. Например, частное лицо делает ремонт участка за свой счет, а потом может пользоваться им в течение определенного периода.

Член регионального штаба Общероссийского народного фронта Армен Оганесян отметил, что приход инвестора со стороны может кардинально изменить ситуацию от безнадежной до прогрессирующей.

«Нужно привлекать частное партнерство и для обустройства региональных дорог. Они находятся в плачевном состоянии, например, в Волгоградской области», — рассказал эксперт.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин считает: главное, чтобы дороги делали качественными.

«А то как бывает — кладут покрытие, а потом через года снова менять. И так до бесконечности», — отметил эксперт.

В 2018 году было введено в эксплуатацию после ремонта 8887,4 км дорог. Доля трасс, соответствующих нормативам (ГОСТам, где указаны требования к укладке асфальта, плотности поверхности, обустройству инфраструктуры), теперь равна 82,8%. Эксперты полагают, что цифры могут быть завышены.