Медведев прокомментировал протест Японии из-за визита российских чиновников на Курилы

Итуруп, 2 августа. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что протест Японии из-за визита российских чиновников на Курильские острова не вызывает в Москве беспокойства.

В пятницу глава правительства России прибыл на Итуруп. У премьер-министра поинтересовались, беспокоит ли кабмин протест Японии из-за посещения Курил российскими чиновниками.

«Конечно, нет», — ответил Медведев.

Он объяснил свою позицию по этому вопросу.

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область, — напомнил российский премьер. — Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?»

Ранее в министерстве иностранных дел Японии заявили, что визит главы кабмина РФ на остров Итуруп «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов. В Токио добавили, что этот факт является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан.

Медведев подчеркнул, что российские чиновники посещают и Курильские острова, и любые другие субъекты России без согласования с какими бы то ни было странами «при всем нашем добром отношении и желании развивать дружеские связи». Он также предположил, что, чем больше таких возмущений будет высказываться, тем, вероятно, больше поводов сюда приезжать российским госслужащим.

«Чем мы, естественно, и будем заниматься», — резюмировал глава правительства.

Вопрос Курил является камнем преткновения в отношениях России и Японии. Переговоры по этому вопросу продолжаются не первый год. Страны договорились о совместных проектах на островах, однако Япония хочет работать в регионе без признания российского суверенитета над ним, а Москва заявляет, что такой шаг противоречит российскому законодательству.