Эксперт оценил заявление Кондолизы Райс о шансах на вступление Украины в НАТО

Политолог Богдан Безпалько заявил, что украинские элиты будут «выпрыгивать из трусов» ради того, чтобы доказать США и НАТО свою преданность.

Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию «Новое время» сообщила, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.

«Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения плана действий по членству в НАТО», — сказала она.

Райс добавила, что украинская сторона могла бы максимально приблизиться к военно-политическому блоку даже без формального соглашения о вступлении. Этому может способствовать специальная комиссия «Украина – НАТО». В рамках этой инициативы стороны могут расширить «работу Альянса по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах».

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, на Западе после отставки многие высокопоставленные политики и военные начинают говорить очень правильные вещи. Вот и Кондолиза Райс в данном случае высказалась вполне разумно и рационально.

«Однако следует учитывать несколько факторов. Вступление в НАТО рассматривалось не как стремление к обороне, а скорее как интеграция в западные структуры, интеграция на Запад, уход от России. В определенной степени Запад рассматривает вступление каких-либо стран в НАТО как их поглощение, как постановку этих стран под контроль, ассимиляцию, лишение этих стран части суверенитета. Для тех стран, которые еще не вступили в ЕС, это было бы таким вступлением в Евросоюз-лайт, облегченный вариант», — говорит эксперт.

Однако Украине пока не светит ни вступление в Европейский союз, ни вступление в НАТО. Это не выгодно западным структурам, которые стремление Киева используют для воодушевления определенной части населения страны, как определенную приманку для давления на Россию.

«Ну и в целом, вступать в Альянс для Украины сейчас нецелесообразно — это потребует масштабных вложений в вооруженные силы страны, потребуется перевооружение, переход на новые, достаточно высокие стандарты. А у Украины на все это денег нет, их придется вытаскивать из карманов западных налогоплательщиков — европейских или американских. Так что вряд ли это будет устраивать нынешние западные элиты, они ведь привыкли, что, как правило, страны оплачивают такие расходы сами. В ином случае они берут деньги в долг и на них, скажем, закупают все это вооружение и т. д.», — продолжает Безпалько.

В любом случае сейчас интеграции Киева в европейский военно-политический блок мешают формальные причины — наличие территориальных споров. Хотя Запад может использовать Украину и без вступления в НАТО, ведь в мире довольно много стран, ведущих масштабное военное сотрудничество с США, но не входящих в сам Альянс. Например, Саудовская Аравия, Катар, Тайланд, Япония, Южная Корея.

«Ну а что касается Украины, то я убежден, что ее элиты будут выпрыгивать из трусов только для того, чтобы доказать свою преданность США и НАТО, они даже позволят на своей территории разместить что угодно. Потребуется, в нарушение конституции или с изменениями конституции, тем более сейчас парламент легко управляем — это не составит труда. Разместят американские базы, вооружение, ракетные установки, военные объекты, базы снабжения, радары слежения, тайные тюрьмы, какие-нибудь школы разведки. Начнут выстраивать сотрудничество в области обучения и т. д. Это все можно сделать и без вступления страны в НАТО. И если бы тому же Порошенко предложили: «Петр Алексеевич, давайте под Харьковом поставим ядерные ракеты, направленные в сторону России». Да он с визгом побежал бы подписывать все эти документы», — сказал собеседник ФАН.

Не стоит забывать Киеву и о том, что Москва предпримет ответные действия столь же резкого и очень масштабного характера при слишком сильном давлении на Россию .

«Поэтому здесь уже смотрят не на Киев и его элиты, а на то, как это отразится на международных отношениях и какие шаги могут последовать со стороны государств, с которыми США пытаются конкурировать (Россия и Китай — Прим. ФАН). Вот если завтра США попытаются ввести войска в Гонконг, где проходит «революция касок», то наверняка Китай предпримет очень резкие шаги. Если США, например, решат высадить на Тайвань стотысячный контингент и разместят там ядерные ракеты малой или средней дальности, то наверняка Китай тоже предпримет очень резкие шаги, вплоть до военной интервенции. Так же и Россия», — заключил Богдан Безпалько.

Напомним, в феврале украинский парламент по предложению экс-президента страны Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. В свою очередь еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.