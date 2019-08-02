Нур-Султан, 2 августа. Встреча стран-гарантов астанинского процесса, России, Ирана и Турции, по вопросу урегулирования в Сирии пройдет на высшем уровне в сентябре. Об этом представителям средств массовой информации рассказал директор департамента Азии и Африки Казахстана Мукаш Серикулы.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Казахстана, до конца 2019 года могут пройти один-два раунда переговоров астанинского формата высокого уровня. Он уточнил, что ближайшая встреча лидеров стран — гарантов астанинского процесса по Сирии пройдет в сентябре. Еще одна встреча может быть организована в октябре-ноябре.

Ранее СМИ назвали вероятную дату саммита стран — гарантов астанинского процесса по Сирии. По словам источника, саммит намечен на 11 сентября. Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что астанинский процесс по Сирии доказал свою востребованность.

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора подтвердили заинтересованность в скорейшем формировании конституционного комитета Сирии. Как уточнили в МИД РФ, беседа состоялась по инициативе Анкары. Была подтверждена обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении формирования и начале работы конституционного комитета.

Кроме того, дипломаты обсудили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации. Лавров и Чавушоглу отметили важность координации усилий по борьбе с терроризмом в целях меморандума, подписанного 17 сентября прошлого года по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президенты России, Ирана и Турции — Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган — провели 14 февраля в Сочи четвертую трехстороннюю встречу глав государств-гарантов астанинского процесса содействия урегулированию в Сирии.

Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита заявил, что нельзя мириться с действиями террористов в провинции Идлиб: необходимо предпринять меры для ликвидации этого террористического очага.

В связи с этим Путин предложил рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран смогут сообща предпринять для полного уничтожения террористического очага. Также президент РФ заявил, что Москва ожидает более активных действий от ООН и других международных организаций по оказанию помощи народу Сирии.