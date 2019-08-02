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Состав конституционной комиссии Сирии согласовали на встрече в Нур-Султане

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Состав конституционной комиссии Сирии согласовали на встрече в Нур-Султане

Нур-Султан, 2 августа. Стороны конфликта в Сирии согласовали состав конституционной комиссии. Об этом заявил директор департамента Азии и Африки казахстанского МИД Мукаш Серикулы.

«У них были разногласия по некоторым кандидатурам. Но вроде они договорились по составу будущего конституционного комитета», — подчеркнул он.

Напомним, переговоры в астанинском формате начали вести в 2017 году. Спустя год на конгрессе сирийского национального диалога стороны приняли решение создать конституционный комитет. Эта структура, планируется, будет располагаться в Женеве. Главная задача комитета — подготовка конституционной реформы САР.

Ранее стало известно, что встреча стран-гарантов астанинского процесса, России, Ирана и Турции, по вопросу урегулирования в САР пройдет на высшем уровне в сентябре.

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