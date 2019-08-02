Ставропольское УГИБДД назвало новую причину ДТП с пятью жертвами

Все обнаруженные сотрудниками Госавтоинспекции материалы о ДТП с участием грузовика и автобуса в Апанасенковском районе будут переданы в Следственный комитет РФ. Об этом сообщила Федеральному агентству новостей пресс-секретарь Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Юлия Куземская. Представитель ведомства опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что водитель пассажирского автобуса уснул за рулем.

«Достали карту из видеорегистратора автобуса, ее посмотрели. Сейчас ее изучают следователи. На ней, по предварительным данным, водитель фуры выезжает на встречную полосу, а водитель автобуса пытается избежать удара, но не получается: он съезжает на обочину и переворачивается», — рассказала ФАН представитель краевого Управления ГИБДД.

Юлия Куземская добавила, что сейчас запись продолжают изучать эксперты и следователи, обнародованы только предварительные данные.

«Предварительная причина аварии — выезд водителя фуры на встречную полосу. Но пока мы точно ничего говорить не можем. Есть столкновение, а его виновника и причины определят следствие и суд», — добавила собеседница ФАН.

По словам пресс-секретаря, на сегодня эта видеозапись является главным источником информации о произошедшей аварии. Однако возможные сроки появления точного экспертного заключения пока назвать сложно.

«Мы сейчас все материалы будем в Следственный комитет передавать. Там же пятеро погибших. Дальше уже не мы этим будем заниматься», — пояснила Куземская.

В дежурной части Управления ГИБДД по Ставропольскому краю корреспонденту ФАН сообщили, что на трассе, где произошло ДТП, уже восстановлено реверсивное движение.

«Там особо и не перекрывали, только ограничивали. Сейчас открыто, движение идет», — сообщили в ведомстве.

Авария с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля Renault произошла ночью 2 августа в Апанасенковском районе Ставропольского края. По предварительным данным, произошло столкновение автобуса, следовавшего по маршруту Волгоград — Ставрополь, с грузовой фурой. В результате пять человек погибли, 19 человек пострадали.