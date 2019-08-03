Сирия, 3 августа. Террористы «Ан-Нусры»*** продолжают репрессии против «умеренной оппозиции» в Идлибе, САА столкнулась с протурецкими боевиками на севере Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: остановили продвижение и авиаудары в Хаме на время действия соглашения о прекращении огня, ведет стычки с ССА на севере Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит САА на севере Алеппо, присоединилась к прекращению огня в Хаме и Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: была уличена в использовании детей-солдат в Идлибе, схватила и отпустила одного из полевых командиров «умеренной оппозиции» в Алеппо.

Курды: провели рейды против «дезертиров» в городе Хасака, атаковали армию Турции в Африне.

Провинция Алеппо

Соглашение о прекращении огня, заключенное на переговорах в Нур-Султане, стало поводом для репрессий со стороны «Тахрир аш-Шам» в Идлибской зоне деэскалации (коалиция «Хайят Тахрир аш-Шам» находится под контролем боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1»). Так называемая «служба безопасности» «Ан-Нусры» захватила одного из полевых командиров и члена «руководящего совета» оппозиционной коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Национальный фронт освобождения») по имени Афиф аль-Сулайман на КПП в Аль-Газавии около города Дарат-Изза на западе Алеппо. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV).

Впоследствии, как сообщает агентство Baladi News, полевой командир «Свободной идлибской армии» был освобожден. Причины ареста не называются.

Курдские источники в Twitter (@RojavaNetwork) сообщают о столкновениях между правительственными войсками и протурецкими формированиями «Свободной сирийской армии» (ССА) на севере провинции Алеппо — в районе Телль-Рифата и Азаза. Данные о ходе противостояния и о его причинах уточняются.

Также курдские активисты в Twitter (@afrinactivists) сообщают об успешном нападении YPG на турецкую армию на территории кантона Африн: в районе населенного пункта Шерава были убиты трое турецких солдат, уничтожен танк, а еще четверо турецких военнослужащих получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Правительственные силы провели кампанию по поиску и захвату «спящих ячеек» группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает Step News Agency, рейды прошли в городе Аль-Ашара на востоке провинции. Сведения об итогах операции устанавливаются.

Провинция Хама

На севере Хамы правительственные войска остановили продвижение вглубь оккупированных джихадистами территорий в рамках достигнутого соглашения о прекращении огня.

Между тем источники в Сирии вновь сообщают об использовании боевиками коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» детей-солдат в ходе наступательных и оборонительных операций на севере Хамы. Как сообщает военный источник в Twitter (@MIG29_), юный террорист был уничтожен вчера правительственными силами в ходе столкновений в Хаме.

Провинция Хасака

Проамериканская коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF) провела рейды в городе Хасака. Как сообщает агентство Step News, в районе Гураян боевиками SDF были захвачены 35 человек, в том числе пять человек иракского происхождения. Задержанные были отправлены в лагерь «Аль-Хол», а курдские силы продолжили операцию в поисках «элементов, уклоняющихся от службы в SDF».

1 Организация запрещена на территории РФ.