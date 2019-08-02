Малькевич заявил, что Ливия начала освобождать россиян из плена

Москва, 2 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич сообщил о прогрессе в вопросе освобождения задержанных в Ливии россиян.

По мнению Малькевича, давление со стороны международного сообщества на Триполи принесло плоды. Фонд защиты национальных ценностей подключил всевозможные площадки, на которых поднял тему задержанных в Ливии россиян. Глава фонда подчеркнул, что усилия были ненапрасными.

«Во всяком случае, Ливия начала процесс освобождения наших соотечественников из плена: сегодня ночью мне позвонил один из африканских дипломатов, работающих в Европе, и сообщил, что официальный Триполи отпустил двух русских моряков, которые томились в заточении целых три года!» — рассказал он.

По данным организации, всего в Ливии были задержаны четверо россиян.

«И сейчас мы видим, что работает международное давление, — заверил Малькевич. — Усилиями иностранных дипломатов, усилиями мирового сообщества мы начинаем добиваться нужных результатов. Так победим!»

В понедельник Малькевич прилетел в Берлин, где выступил на форсайт-сессии «Африка 2040: образ будущего». В ходе мероприятия глава фонда призвал международную общественность оказать давление на Ливию для освобождения задержанных российских граждан.

Напомним, в мае этого года двоих россиян, являющихся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей, задержали на территории Ливии. Специалисты фонда занимались за рубежом изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке под руководством известного социолога Максима Шугалея. По словам Малькевича, россиянам не предоставили ни адвокатов, ни возможности сделать телефонный звонок.