Конфликт Богдана и Кличко может серьезно отразиться на интересах киевлян

Украинские политологи активно обсуждают последний крупный конфликт между городским головой Киева Виталием Кличко и главой Офиса президента Андреем Богданом. Они спрогнозировали, кто может лишиться должности, кто возглавит Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) и как этот конфликт отразится на горожанах. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, 31 июля глава Офиса президента Андрей Богдан официально призвал мэра Киева Виталия Кличко уйти с параллельно занимаемого им поста главы КГГА. По словам правой руки украинского президента, «в киевской власти процветает коррупция, Кличко не контролирует Киевсовет и занял эту должность вследствие «венских договоренностей» с олигархом [Дмитрием] Фирташем». Кроме того, Кличко должен понести политическую ответственность за действия старой власти. И вообще, лично Богдану представители мэра Киева якобы предлагали 20 млн долларов за то, чтобы градоначальника не трогали.

Виталий Кличко вышел из ситуации с присущим ему изяществом — он назвал заявления Богдана «байками из склепа». И тут же уехал в Нью-Йорк, жаловаться Рудольфу Джулиани, экс-мэру Нью-Йорка и личному адвокату Дональда Трампа. На фоне этих событий киевский политолог Алексей Якубин удивился тому, что претензии к мэру Кличко высказывает не президент Владимир Зеленский, а глава его администрации.

«Было бы естественно, если бы отставку с поста главы КГГА предложил Кличко сам президент Украины. Но Богдан — это глава его Офиса, он даже не чиновник. Когда глава Офиса президента начинает вести кадровую политику в стране, это заставляет задуматься — насколько реальное влияние Богдана больше его должности? — отметил эксперт. — Он говорит, что к нему обращались люди, предлагавшие огромные деньги за то, чтобы Кличко остался на посту. Тогда возникает вопрос — почему Богдан, как юрист, сразу не обратился в НАБУ?»

Что касается реакции мэра, то она кажется экспертам неадекватной. Вместо поездки в Америку и встречи с Джулиани Кличко должен был бы обратиться за поддержкой к жителям Киева, считает Якубин. Но вместо этого он зачем-то решил задействовать в конфликте «фактор Белого дома».

Политолог Александра Решмедилова уверена — Кличко использует свои связи с экс-мэром Нью-Йорка не в интересах государства, а в личных целях.

«Кличко поехал к Джулиани потому, что тот был категорически против назначения Богдана в Офис президента. Но команда Зеленского пошла против Джулиани. Если ситуация «перелетела через океан», то в «команде Зе» вскоре могут начаться кадровые ротации. По данным инсайдеров, внутри властной команды масса недовольных близостью Богдана к «уху Зеленского». Поэтому глава Офиса может быть направлен на другие направления — начиная от Генпрокуратуры и заканчивая судебной властью. А в целом «украинский кейс» еще будет всерьез «раскручиваться» во внутриполитической ситуации в США. Команде Трампа позарез нужен компромат, а также информационная поддержка Киева в его противостоянии с демократом Джо Байденом. А Кличко пошел на внешний рынок торговать своим влиянием и тем самым резко ухудшил ситуацию», — уверена эксперт.

Якубин напомнил: Офис президента пытается инициировать отставку Кличко по представлению правительства Украины. Но украинский кабмин отреагировал на это своеобразно. Его глава Владимир Гройсман взял и резко ушел в отпуск.

«В этой ситуации Кличко нужно не просто реагировать на шаги Офиса президента, а взять ситуацию в свои руки и поменять правила игры. Иначе на посту мэра он вскоре превратится в свадебного генерала, — говорит политолог. — Бюджет Киева — более двух миллиардов долларов, это огромные деньги! Кличко надо в авральном порядке создать исполком Киевсовета, обратиться за поддержкой к жителям столицы и искать политических союзников. При этом ему следует кардинально менять саму городскую политику. Хаотичная застройка города, с которой не справляются старые коммуникации, все больше стекла и бетона. И все это не может устраивать киевлян!»

Эксперты посоветовали Кличко предложить Зеленскому провести досрочные выборы городского головы в Киеве, собрать активистов своей партии «УДАР» и обратиться в Конституционный суд, чтобы подтвердить свои полномочия. Аналитики отметили — реальных кандидатов на пост градоначальника сейчас нет.

«Парадоксально, но именно «команда Зе» своей разгромной победой породила эту ситуацию, — констатировал Якубин. — Все старые и новые претенденты на этот пост проиграли на выборах в Раду и не получили поддержку народа. А в самой «команде Зе» просто нет единого кандидата на этот пост».

Так или иначе, Киев требует огромного внимания со стороны новой власти. А конфликт Офиса президента и Виталия Кличко, по мнению экспертов, может серьезно отразиться на интересах киевлян.