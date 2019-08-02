Нур-Султан, 2 августа. Оппозиция Сирии на переговорах по урегулированию конфликта в столице Казахстана согласилась на перемирие под Идлибом. Об этом рассказал журналистам директор департамента Азии и Африки министерства иностранных дел Казахстана Ержан Мукаш.

По его словам, Оппозиция Сирии на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом. Как подчеркнул Мукаш, под Идлибом остаются террористы, которые, вероятно, не будут соблюдать перемирие, но оппозиция готова заключить соглашение.

1 августа консультации сторон в рамках встречи высокого уровня по сирийскому урегулированию начались в столице Казахстана Нур-Султане. В них принимают участие государства-гаранты астанинского процесса. Это Россия, Иран, Турция. Кроме того, на обсуждениях присутствуют делегации правительства, вооруженной оппозиции и офиса специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии. Российскую делегации возглавляют специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости довести борьбу с терроризмом в Идлибе до конца. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вопрос сирийского урегулирования продвигается медленнее, чем хотелось бы, в связи с проблемами, которые трудно было предвидеть. На данный момент основным очагом терроризма в Сирии является Идлиб, где действуют боевики запрещенного в России бандформирования «Джебхат ан-Нусра»1.

Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты в Идлибе. Кроме них, в провинции остаются более десятка разных преступных формирований. По разным данным, в Идлибе орудуют около 30 тысяч боевиков, многие из которых — иностранные наемники.

Напомним, специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен надеется, что ему удастся в ходе переговоров в Дамаске продвинуть вперед процесс политического урегулирования в Сирии. Об этом он рассказал перед встречей с вице-премьером и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

ООН заявила, что конституционный комитет поможет урегулированию в Сирии. По словам посредника ООН, он надеется на конструктивное обсуждение вопроса о создании конституционного комитета, который должен открыть дверь политическому процессу. По данным газеты Al-Watan, в ходе переговоров стороны должны «найти путь к прекращению насилия в Идлибе».

В апреле 2019 года спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен объявил о завершении процесса формирования конституционного комитета по Сирии. Как сообщили СМИ, президент Сирии Башар Асад согласовал последние четыре кандидатуры, выдвинутые ООН в состав комитета.

1 Организация запрещена на территории РФ.