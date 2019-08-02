Москва, 2 августа. МИД РФ сообщил в среду, что сотрудников посольства ЦАР в Москве ввели в заблуждение, поэтому им выдали туристические визы.

Однако, важно заметить, что иностранным журналистам для рабочей поездки в ЦАР нужно не только оформить визу соответствующей категории, но и зарегистрировать специальную съемочную технику. Об этом знали организаторы поездки — беглый олигарх Михаил Ходорковский и главред ЦУР Андрей Коняхин.

Коняхин буквально заставил российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко нарушать законы ЦАР. Они въехали в страну по туристической визе под предолгом съемок документального фильма, тем самым скрыв истинную цель своего визита. Кроме того, журналисты не зарегистрировали аппаратуру, а это является нарушением закона «Об учреждении и функционировании Высокого Совета по коммуникациям». После этого каждое их действие можно было бы рассматривать как шпионаж, а остаться в живых в тюрьме ЦАР им бы вряд ли удалось.

Джемаль, Расторгуев и Радченко под видом обычных туристов отправились к военно-тренировочному лагерю в Беренго, где отсняли часть материалов для фильма. Важно отметить, что проводить съемки по периметру военных объектов ЦАР категорически запрещено. Этим правом могут воспользоваться только те журналисты, которые заранее получили специальное письменное разрешение в Министерстве национальной обороны и восстановления Армии. Позже, уже в Банги им удалось избежать ареста с помощью взятки.

На следующий день после заката журналисты отправились в подконтрольный вооруженным группировкам Декоа. На пункте пропуска они притворились волонтерами ООН, а на них, заметим, не распространяются требования досмотра и комендантский час. Липовые удостоверения с символикой ООН ранее им выдал сам Коняхин. Автомобиль пропустили, а в 24 километрах от Сибют его расстреляли.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР» и изложило все факты, которые собрали журналисты, правоохранители и детективы.