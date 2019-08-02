Провокаторшу Соболь предупредили о наказании за организацию новых беспорядков в Москве

Москва, 2 августа. Столичная прокуратура вынесла Любови Соболь, которая занимается организацией новой несанкционированной акции в Москве, предупреждение о недопустимости нарушения закона. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Москвы.

В ведомстве напомнили, что законом РФ предусмотрена ответственность за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, а также за их организацию. Кроме того, в столичной прокуратуре сообщили, что правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков и любых действий, создающих угрозу безопасности граждан.

Напомним, ранее Мосгоризбирком отказался регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы лиц, подавших подписи с большим количеством брака. Отказ получила и Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались «липовыми», при этом законодательно допускается только 10% брака. Такой исход был довольно предсказуем, поскольку Соболь неоднократно ловили на махинациях с подписями. Например, в ее подписных листах обнаружили «автографы» так называемых «мертвых душ».

Кандидаты, получившие отказ, решили добиваться своего не законными методами, например, обратившись в суд, а с помощью провокаций и несанкционированных акций. Один из таких незаконных митингов прошел в Москве 27 июля. При этом участники несанкционированной акции, которая заявлялась как «мирная», атаковали правоохранителей, используя перцовый баллончик и бутылки. Полиция же предпринимала все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность москвичей и туристов.

Все организаторы несанкционированной акции оказались в спецприемнике. По информации издания Forbes, Дмитрий Гудков, Владимир Милов и Алексей Навальный получили наказание в 30 суток административного ареста. Ивану Жданову присудили 15 суток, Илье Яшину и Юлии Галяминой дали 10 суток. Александр Соловьев и Константин Янкаускас получили 8 и 7 суток соответственно.

Заключения избежала только Любовь Соболь, которая вовремя вспомнила, что она является матерью, и прикрылась малолетней дочерью. 27 июля ее задержали еще до начала незаконной акции, но вскоре отпустили, присудив ей штраф в размере 30 тысяч рублей. После этого юрист так называемого ФБК не поехала к ребенку, а отправилась поддерживать массовые беспорядки на Трубную площадь, где полиции пришлось задержать ее повторно.

На этом юрист так называемого ФБК не остановилась и продолжила нарушать закон, призывая москвичей выйти «на прогулку по Бульварному кольцу» 3 августа, которая, по планам организаторов, явно должна перерасти в массовые беспорядки. При этом Соболь не учитывает, что организация новой незаконной акции грозит ей уголовным сроком.

Любовь Соболь уже привлекалась к ответственности по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ после организации незаконной акции в Новопушкинском сквере 14 июля. Хамовнический суд присудил штраф в 30 000 рублей. Второй протокол по части 8 статьи 20.2 был составлен после задержания 27 июля. Дело в суд пока не передано, однако это потенциально второй штраф. Таким образом, нелегальная акция 3 августа на «Бульварном кольце», имеющая все признаки митинга, может закончиться для Соболь уголовным преследованием.