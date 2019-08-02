В Совфеде отреагировали на новые санкции США против России из-за «дела Скрипалей»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России. Об этом говорится в сообщении издания Politico со ссылкой на американских чиновников.

Ограничительные меры собираются ввести в связи с инцидентом в британском Солсбери.

Подчеркивается, что госдепартамент и министерство финансов США подготовили пакет санкций в конце марта, однако американский лидер откладывал подписание документа. Как заявляет издание, Трамп специально заморозил второй раунд санкций из-за нежелания противодействовать российскому президенту Владимиру Путину.

В подобных новостях нет ничего интересного, т. к. за последние пять лет люди привыкли к ним, говорит первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

«Первые санкции еще как-то могли повлиять на Россию. Но сейчас мы научились нормально выживать, а страна наша существует. Если в США думают, что смогут загнать нас в угол — как в Северной Корее или Иране — то они заблуждаются, так как Россия самодостаточная держава. Я думаю, что это инерционное движение в сторону этих санкций. К тому же Европа, как правило, зеркально эти санкции не повторяет, а старается избегать. Что касается повода, то все понимают, что Солсбери — это полная глупость. Там ничего не понятно, живы эти люди или нет. Кроме того, британцы все скрывают. Поэтому это повод, чтобы лишний раз огрызнуться в сторону нашей страны», — заявил Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

У США вообще ничего больше нет, кроме данного повода по инциденту в Солсбери, считает сенатор.

«У них нет другого повода, за который Россию можно привлечь. Все, что в мире происходит, связано с участием России, считают американцы. Уже и не знают, к чему придраться. Но я считаю, что этот пик русофобии уже пройден. Шаг за шагом страны будут возвращаться к нормальным отношениям с Россией. К тому же наша страна открыта для сотрудничества целому миру», — сказал член Совфеда.

Ранее, в июле, комитет палаты представителей США по иностранным делам просил Трампа ввести против Москвы второй раунд санкций. Таким образом планировалось «привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе».

В августе 2018 года Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России, который тоже был связан с инцидентом с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. В причастности к отравлению Лондон обвиняет Москву. Россия обвинения отвергает.