Foreign Policy объяснил, как Россия воспользовалась бездействием Трампа

Москва, 2 августа. РФ пользуется бездействием президента США Дональда Трампа и продает оружие союзникам и партнерам Вашингтона, пишут авторы американского журнала Foreign Policy.

По версии издания, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган из-за неоднозначных сигналов со стороны администрации главы Белого дома убедился, что он может закупить российское вооружение, а именно ЗРК С-400, и при этом не попасть под американские санкции. Однако, как отмечают авторы материала, сделка между Турцией и Россией заставляет задуматься, сможет ли Вашингтон удержать своих союзников от действий, которые идут вразрез с интересами Соединенных Штатов.

В Foreign Policy подчеркивается, что Саудовская Аравия, Катар и Индия также заинтересованы в приобретении российского вооружения, но страны внимательно следят за реакцией Белого дома, оценивая все риски и преимущества от покупки ЗРК С-400 «Триумф».

С точки зрения авторов, слова которых цитирует РИА Новости, администрация Трампа заведомо ставит себя в проигрышное положение. Если Белый дом откажется от санкций против Анкары, то закон CAATSA будет ослаблен, а угрозы со стороны Вашингтона покажутся совершенно неубедительными. При этом если США все-таки введут ограничительные меры, то отношения между Анкарой и Вашингтоном будут подорваны, а это, как утверждает американский журнал, будет на руку России.

Отмечается, что закон под названием «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) предусматривает введение ограничительных мер против тех государств, которые в том числе осуществляют военно-техническое сотрудничество с РФ.

Ранее в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев заявил, что сделка России и Турции по С-400 разрушает устоявшиеся мировые правила. По его словам, последовательная позиция анкары по закупке российского вооружения — одна из самых больших удач РФ во внешней политике за последнее время.