Вашингтон, 2 августа. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс призвала украинцев «не отторгать россиян», а также жить в мире с соседями. По ее словам, не стоит отвергать соседнее государство, которое стремится жить дружно с Украиной. Кондолиза Райс призвала Украину в жить в мире с Россией.

«Украина должна жить в мире с российским соседом», — подчеркнула Райс в интервью украинскому изданию «Новое время».

Также в ходе беседы с журналистами политик уточнила, что США не следует принимать новые санкции против России, так как в скором времени уже «будет нечего и некого будет ограничивать».

Напомним, отношения Украины и России ухудшились после событий 2014 года. Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.

Эксперты полагают, что для восстановления дружеских отношений с Россией Украине и Грузии понадобится до 20 лет. Правда, для этого, власти этих двух государств должны поменять внешнеполитические приоритеты и вести сбалансированную политику, которая ориентировалась бы не только на Запад, но и на Россию.

Доцент Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Кира Сазонова напомнила, что власти Украины и Грузии, если они хотят добрые отношения с Россией, должны учитывать и неминуемое противодействие со стороны Запада, который в последние года сделал все для ухудшения издревле сложившихся отношений. Она призвала не забывать об этом факторе. По ее словам, это «не стоит сбрасывать со счетов, нужно понимать, что существует блок стран, которые не очень бы хотели, чтобы у России на границе все было спокойно и понятно».

Как в свою очередь заявила кандидат политических наук Наталья Пискунова, не существует на планете государств, с которыми России никогда бы не смогла наладить отношения.