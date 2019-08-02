ГИБДД назвала причину смертельного ДТП в Ставрополье

Ставрополь, 2 августа. Смертельная авария с грузовиком и автобусом произошла из-за того, что водитель грузовой машины, по предварительной версии, заснул и выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в ГИБДД РФ.

Напомним, грузовик Renault и автобус, который выполнял рейс из Волгограда, столкнулись около 02.30 в ночь на 2 августа на 420-м километре трассы Астрахань – Ставрополь. В салоне автобуса находились 23 человека. Жертвами ДТП стали пять человек.

Ранее сообщалось, что виновником аварии стал водитель автобуса, который уснул за рулем. Однако в автобусе обнаружился видеорегистратор, запись с которого показала, что на встречную полосу выехал водитель грузовика. По данным ГИБДД, водитель автобуса пытался уйти от столкновения, но не успел этого сделать.

Ранее были опубликованы фото и видео с места смертельной аварии. Также Федеральное агентство новостей опубликовало список пострадавших. Сообщается, что травмы различной степени тяжести получили 20 человек, среди которых пятеро несовершеннолетних.