МИД Китая отреагировал на заявление Трампа о новых пошлинах

Пекин, 2 августа. Глава МИД КНР Ван И заявил, что введение новых пошлин на импорт китайский товаров со стороны США не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий между двумя государствами.

На полях министерской встречи АСЕАН в Бангкоке он напомнил о заявлении президента США Дональда Трампа с 1 сентября ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.

«Я только что увидел последние новости. Повышение таможенных пошлин вовсе не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий», — подчеркнул Ван И, его слова приводит Шэньчжэньское спутниковое телевидение.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на китайские товары стоимостью $300 млрд. Американский президент уточнил, что данное решение не касается уже существующих пошлин в размере 25% на товары, стоимость которых составляет $250 млрд.

Торговая война между двумя странами разгорелась в 2018 году летом, причиной стали взаимные таможенные пошлины. Соединенные Штаты ввели налог в размере 25% на импорт свыше 800 товаров из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд. Пекин, в свою очередь, повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом $60 млрд.

На саммите G20 в Осаке состоялась встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Глава Белого дома пообещал не вводить новые тарифы на китайские товары и смягчить ограничения в отношении компании Huawei. Также он заявил, что Вашингтон и Пекин ведут переговоры об исключении китайской компании из черного списка Минторга США.