Вашингтон, 2 августа. Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс выступила против новых санкций в отношении России, так как, по ее мнению, вскоре не останется никого и ничего, что можно будет ограничить.

По ее словам, с дополнительными ограничительными мерами в отношении России есть проблема. Райс уточнила, что выступает за санкции против Москвы.

«Проблема с дополнительными санкциями — это, прежде всего, то, что у нас скоро не останется, на что или кого накладывать санкции, и это важно», — подчеркнула политик.

Кроме того, бывший госсекретарь уточнила, что санкции вредны для самих Соединенных Штатов. Кондолиза Райс выступила против новых санкций в отношении России.

«Существует более молодая, другая Россия, это в основном молодые люди, но некоторые из них просто люди среднего класса, которые водят своих детей в McDonald’s, хотят иметь лучшую жизнь и тому подобное… Поэтому я надеюсь, что мы не введем санкции, которые ограничат молодых людей, желающих посетить Запад», — подчеркнула она.

В интервью украинскому изданию «Новое время» Райс добавила, что Вашингтону стоит задуматься, стоит ли вводить против России новые ограничения.

Напомним, в Конгрессе США рассматривают возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в военном бюджете страны в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы. Данную инициативу внесли сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен.

Рубио и Ван Холлен говорят, что в версии военного бюджета, которая рассматривается палатой представителей, содержится поправка Брэда Шермана и Максин Уотерс. Она включает в себя запрет американским фирмам торговать российским суверенным долгом. Также поправка требует от национальной разведки в течение 30 дней после каждых выборов отчитываться, вмешивалась ли Россия в эти выборы, и в случае каких-либо сомнений на этот счет в разведке или Конгрессе автоматически продлевать санкции против суверенного долга.

При этом Рубио и Ван Холлен требуют предусмотреть за то же «вмешательство» введение дополнительных санкций против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики.

США пребывают в иллюзии, что если они примут такое решение, то Россия «встанет на задние лапки и будет говорить: «Чего изволите», уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров. Он напомнил, что все расследования показали: Россия не вмешивалась во внутренние дела США. По словам политика, любые попытки протянуть Россию в свои внутриполитические проблемы будут пресекаться. Кроме того, он подчеркнул, что Москву не интересует внутриполитическая борьба США. Джабаров добавил, «Америка не та страна, которая может позволить кому-то вмешаться, но также и мы не собираемся это делать».

Напомним, специальный прокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет занимался провальным расследованием так называемого «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году. С таким обвинением в адрес Москвы и президента США Дональда Трампа выступили представители Демократической партии.

Доклад, подготовленный Мюллером, насчитывает 448 страниц. Глава Минюста США Уильям Барр сообщал, что расследованием занимались 19 следователей, были задействованы 40 агентов ФБР и другие представители разведсообщества. Всего было направлено 2,8 тысячи повесток и опрошено 500 свидетелей. Вся эта деятельность обошлась американским налогоплательщикам в 35 миллионов долларов. При этом факт «сговора» Трампа с Россией, о котором ряд СМИ писал еще с 2016 года, так и не подтвердился.

Множество СМИ начали писать о бессодержательности доклада Мюллера задолго до его обнародования. Отсутствие доказательств у Мюллера косвенно подтверждалось тем, что еще в марте несколько высокопоставленных сотрудников команды спецпрокурора покинули ее, не дожидаясь публикации «расследования». По мнению прессы, уход заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна с поста может быть вызван теми же факторами — нежеланием «тонуть» вместе с Мюллером. В то же время Розенстайн в своей прощальной речи хочет выступить в защиту доклада Мюллера.