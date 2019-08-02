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В Сургуте после убийства пьяным мужчиной полицейского возбудили дело

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В Сургуте после убийства пьяным мужчиной полицейского возбудили дело

Сургут, 2 августа. В региональном управлении СК РФ возбудили уголовное дело после убийства пьяным мужчиной полицейского.

Об этом РИА Новости сообщили в следственном управлении, уточнив, что дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ).

Уже достоверно известно, что подозреваемый – 37-летний местный мужчина в момент инцидента был в нетрезвом состоянии, он задержан и в настоящее время он находится под стражей.

Как напоминает «Газета.ru», происшествие произошло накануне вечером в одном из дворов по улице Пушкина в Сургуте. Один из двух сотрудников полиции, которые прибыли на вызов местных жителей, применил табельное оружие, другой был смертельно ранен ножом нападавшим мужчиной.

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Источник: РИА Новости
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