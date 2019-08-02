Кличко рассказал, почему становится «английской королевой»

Киев, 2 августа. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не имеет исполнительной власти в собственном городе, поэтому постепенно становится «английской королевой».

Кличко уточнил, что не может повлиять на бюджет украинской столицы и на реализацию проектов, с которыми он шел на выборы. Такую ситуацию мэр Киева назвал абсурдной.

«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой», просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?» — возмутился Кличко.

Мэр Киева отметил, что будет отстаивать свое право на законодательную и исполнительную власть, так как он «в понимании людей несет ответственность за все, что происходит» в столице Украины, передает РИА Новости со ссылкой на «РБК-Украина».

Ранее сообщалось, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского решили уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Соответствующее предложение направили в украинское правительство, пишет НСН. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются посредством голосования граждан. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает такие действия властей нарушением закона.

После этих событий СМИ сообщили, что глава офиса Зеленского Андрей Богдан, который хотел лишить Кличко должности, подал в отставку, передает «Царьград». Однако в офисе Зеленского эту информацию опровергли.