Асмус рассказала поклонникам, как справляется с последствиями переедания

Москва, 2 августа. Звезда популярного телевизионного сериалы «Интерны» Кристина Асмус поделилась с подписчиками, каким образом ей удается справляться с последствиями переедания.

Об этом и не только популярная актриса написала в очередном посте в Instagram, раскрыв поклонникам десять новых фактов о себе, которые, впрочем, касаются не только проблем с едой.

«Когда я сильно наемся в общественном месте, и мне давят брюки, то я аккуратненько могу расстегнуть пуговичку и ширинку», — написала супруга популярного шоумена Гарика Харламова.

Ранее Асмус писала в соцсети, что у нее есть склонность к полноте, поэтому она вынуждена всегда с особым вниманием относится к тому, чем питается, а также последствиям несдержанности за столом.

По словам Кристины, чтобы держать себя в форме, особенно перед съемками в обтягивающей одежде, иногда ей необходимо на протяжении нескольких дней не есть почти ничего.

«Ну, типа чашка кофе и одно яблоко в день. Так и неделю могу. И две», — ранее писала Кристина Асмус.

Добавим, что в десяти новых фактах о себе артистка написала о случае из детства, когда получила рану из-за обычного градусника.

«В детстве я так хотела, чтоб у меня была температура, что сильно-сильно сжала градусник, и он лопнул прям подмышкой (шрам в этом месте у меня до сих пор)», — поделилась Асмус.

Как напоминает «Газета.ru», ранее российская актриса театра и кино опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото, которое ужаснуло поклонников. Асмус опубликовала кадр, подписав его «всем спасибо, смена окончена». На фото актриса выглядит так, словно ее избили.