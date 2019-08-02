Киев, 2 августа. Киевские власти могут «доиграться», пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики. Об этом рассказал премьер-министр Украины Юрий Ехануров. По его словам, экономика Китая уже давно впереди, а экономика Украины еще «не прошла первоначальные этапы».

«Мы должны, как говорится, набрать силу, и мы начинаем в эти взрослые игры играть, и все эти фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят в полной мере реальные доллары и евро на Западе, а мы от этого теряем», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

Ехануров уточнил, что будущему руководству Украину придется задуматься, как вернуться к реальному сектору экономики и создать рабочие места. Экс-премьер Украины предупредил Киев, что он может «доиграться» .

«Это беда, мы доиграемся», — сказал он.

Кроме того, политик подчеркнул, что доходы с экспорта на Украине, который в основном состоит из продажи необработанного сырья, остаются в оффшорах.

Власти Украины намерены провести ряд экономических реформ, рассказал главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Гончарук. По его словам, в первую очередь Зеленский собирается провести приватизацию государственных компаний: железнодорожного оператора, почты и банков.

«Банки следует продать в первую очередь. Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации и продажи сельхозземель, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ископаемых, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились», — сказал Гончарук.

Кроме того, по его словам, уже в сентябре власти Украины намереваются заключить новое соглашение с МВФ взамен действующего сейчас. Также Киев собирается снизить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли. Более того, после переговоров со Всемирным банком может быть принято решение о том, смогут ли иностранцы покупать землю на Украине.

Напомним, что по данным МВФ, Украина потеряет более трети рабочей силы до 2050 года. Население Украины стремительно сокращается, молодежь уезжает в поисках лучшей жизни за границу, рождаемость не перекрывает этих потерь, а средний возраст украинца систематически растет. В связи с этим МВФ советует киевским властям активнее привлекать к работе мужчин старше 55 лет и женщин старше 35, а также увеличить пенсионный возраст и сократить денежные расходы на медицину и пенсионные выплаты.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Украина — ЕС назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса. Зеленский отметил, что Киев может рассмотреть возможность снятия экономической блокады с Донецкой и Луганской Народных Республик. Однако для этого жителям Донбасса придется выполнить одно условие украинских властей. Это может произойти при условии возвращения предприятий в Донбассе под контроль Киева.

При этом Зеленский заявил, что на юго-востоке становится спокойнее, напомнив об отводе сил и техники на линии соприкосновения с ЛНР. В вопросе обмена пленными, по мнению президента Украины, также намечаются подвижки. По его словам, камнем преткновения пока остается несовпадение списков.