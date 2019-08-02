Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг

Мельбурн, 2 августа. Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни. Такие выводы сделали Австралийские ученые из Технологического университета Суинберна, проведя исследование, в котором приняли участие около 100 посетителей баров.

Сообщается, что участники исследования прошли онлайн-опросы и когнитивные тесты на следующее утро после употребления алкоголя. Оказалось, что чем больше спиртного употребляет человек накануне, тем медленнее он отвечает на вопросы.

«Мы доказали, что похмелье имеет огромное негативное влияние на повседневную деятельность, ухудшая способность управлять автомобилем, работать, учиться и выполнять другие привычные действия», — рассказала доктор Сара Бенсон.

Также она отметила, что чем больше выпивает человек, тем более негативное влияние на мозг оказывает похмелье. Кроме того, ученые выяснили, что сильнее всего при похмелье страдает память.

Доктор Бенсон рассказала, что проводить исследование было достаточно тяжело, поскольку похмелье мешает участникам пройти тест. Однако австралийские ученые продолжат работать в этом направлении и искать более эффективные способы взаимодействия с тестируемыми.

Ранее медики рассказали, какие продукты помогают облегчить похмелье. Специалисты рекомендуют пить больше воды и восполнять баланс калия, магния и глюкозы в организме, например, употребляя курагу или миндаль.