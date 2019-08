В Сети высмеяли Трампа с жуком в волосах

Вашингтон, 2 августа. В Сети прокомментировали видео выступления президента США Дональда Трампа с ползущим в его волосах жуком. Необычная ситуация попала на запись, которую опубликовал Sky News.

The US President managed to finish a speech in Virginia without being distracted by what appears to be a bug crawling through his hair.



