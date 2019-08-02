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В Сети высмеяли Трампа с жуком в волосах

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В Сети высмеяли Трампа с жуком в волосах

Вашингтон, 2 августа. В Сети прокомментировали видео выступления президента США Дональда Трампа с ползущим в его волосах жуком. Необычная ситуация попала на запись, которую опубликовал Sky News.

«Президенту США удалось закончить речь в Вирджинии, не отвлекаясь на ползущего по его волосам жука», — говорится в сопровождающей видео подписи.

Курьезный случай вызвал массу шуток у посмотревших ролик пользователей. Некоторые из них предположили, что с помощью этого жука кто-то прослушивал президента США. Других удивило, что Трамп не почувствовал ползущего по его лицу жука. Они предположили, что президент лишился чувств.

«О, мой бог. Я вздрогнула, когда эта штука сошла с его лба, а потом снова заползла в его волосы. Я имею в виду, я дрожала просто от просмотра! Как он мог совсем не заметить? Любопытнее и любопытнее», — написала Cat.

«Еще одно доказательство: у мужика нет чувств!» — отметил BillWho.

Некоторые пользователи вспомнили обвинения о якобы имеющихся связях Трампа с Россией. Наличие этих связей не подтвердило закончившееся полным провалом расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера. Москва также неоднократно опровергала домыслы о связях Трампа с Россией.

«Жук: «Наконец-то! Я сделал это! Я вернулся домой из Москвы, дорогой!» — иронизировал D.K.R. Boyd.

«Давай, признайся, он диктует тебе, что говорить», — призвал itsjustmehere.

«Как будто он игнорирует демонов в своем мозгу», — сделал замечание Vinnie Longobardo.

«Это не жук ползает по Трампу, а Трамп по нему», — предположил Ben Bradley.

Ранее Газета.ru сообщила, что Трамп пригрозил отпустить боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1 с гражданством европейских стран, если те не заберут их.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Twitter/Sky News ‏
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