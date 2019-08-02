Москва, 2 августа. Более половины жителей России предпочитают искать работу с помощью знакомых, и только треть используют для этого Интернет. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ.

Специалисты отметили, что поиск работы через знакомых имеет массу плюсов: легче адаптироваться в будущем коллективе, можно получить информацию из первых рук об условиях труда и зарплате, о стиле руководства компании. При этом, по их словам, нельзя забывать о недостатках, среди которых, прежде всего, упущенные возможности, которыми соискатель мог бы воспользоваться, если бы перестал слушать советы друзей и родственников.

Как пишет ТАСС, больше половины россиян ищут работу через знакомых, 13% россиян при поиске нового места труда обращаются за помощью в организации, с которыми ранее сотрудничали на прошлом месте работы. Каждый десятый человек ищет вакансии в специализированных печатных изданиях. 9% респондентов прибегают к услугам бирж труда, еще 7% — кадровых агентств.

Ранее стало известно, в каких регионах России сложнее найти работу. В начале июля наиболее высокий коэффициент напряженности на рынке труда зафиксирован в Республике Ингушетия. Об этом говорят данные Роструда.

Специалисты объяснили, что коэффициент напряженности определяется как отношение количества безработных к числу вакансий, заявленных работодателями в крупных и средних предприятиях регионов. Стало известно, в каких регионах России сложнее найти работу.

В среднем по России он составляет 0,5. В Ингушетии коэффициент зафиксирован на уровне 118,4. В Этом субъекте на 24,3 тысячи официально безработных приходится всего 206 открытых вакансий. Второе место занимает Чечня — 23,8. Кроме того, сложная обстановка на рынке труда сложилась в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2). Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда эксперты высчитали в Амурской и Еврейской автономной областях — 0,1.

Напомним, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала число безработных в России по данным на март. По информации ведомства, около 3,5 миллиона человек от 15 лет и старше являются безработными, что составляет 4,7% от всего трудоспособного населения. При этом официально безработными зарегистрированы около 800 тысяч человек, 700 тысяч из которых получают пособие. Число экономически активных россиян в марте составило 75 миллионов человек, что составляет 51% от общей численности населения.

Ранее Росстат называл регионы России, лидирующие по скорости трудоустройства безработных. Речь идет о Чукотском автономном округе, Татарстане и Кировской области. Далее идут Севастополь и Москва. Дольше всего ищут работу в Карачаево-Черкессии и Республике Тыва. В среднем по России на поиск работы у населения уходит 6,9 месяца. При этом самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Москве. На сегодняшний день в российской столице числятся лишь 1,2% безработных — это примерно 30,2 тысячи человек.

Безработица в России достигла исторического минимума. В министерстве экономического развития считают, что в 2020 году безработица снизится до 4,7%.

Ранее Федеральное агентство новостей также сообщало о регионах с самым высоким и самым низким уровнем безработицы.