ФАН публикует список пострадавших в ДТП на Ставрополье

Ставрополь, 2 августа. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Ставропольском крае.

Авария произошла на 420-м километре трассы Астрахань — Ставрополь в Апанасенковском районе региона. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что в ДТП погибли пять человек, травмы получили 20 человек.

По данным ФАН в аварии пострадали: Ромелла Милешникова, Валентина Поляшкина, Елена Апресян, Олег Шаталов, Ирина Мордвинцева, Андрей Нешатый, Александр Летягин, Вера Блинова, Татьяна Боссе, Тиматти Боссе, Руслан Гучияев, Ольга Махарашвили, Елена Васильева и Галина Малышнина. В реанимации находится Марина Топчеева.

Среди пострадавших пять несовершеннолетних.