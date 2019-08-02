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ФАН публикует фото и видео с места ДТП с автобусом на Ставрополье

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ФАН публикует фото и видео с места ДТП с автобусом на Ставрополье

Ставропольский край, 2 августа. Федеральное агентство новостей публикует фото и видео с места страшного ДТП в Ставропольском крае.

Напомним, что сегодня рано утром на трассе Астрахань – Ставрополь рейсовый автобус с пассажирами, выехав на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с тяжелым грузовиком.

ФАН публикует фото и видео с места ДТП с автобусом на Ставрополье

ФАН публикует фото и видео с места ДТП с автобусом на Ставрополье

ФАН публикует фото и видео с места ДТП с автобусом на Ставрополье

ФАН публикует фото и видео с места ДТП с автобусом на Ставрополье

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, это подтвердил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что травмы в ДТП получили 14 человек, однако данные разнятся из-за сведений о степени тяжести полученных ранений. Добавим, что ранее ФАН опубликовал списки пострадавших.

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