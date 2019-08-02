Названа предварительная причина смертельного ДТП в Ставропольском крае

Ставрополь, 2 августа. Названа основная причина смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Ставропольском крае. По предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Renault, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Смертельная авария произошла в полтретьего ночи на 420-м километре трассы Астрахань – Ставрополь. Автобус совершал рейс из Волгограда, в салоне находились 23 человека. При столкновении автобуса и грузовика погибли пять человек.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, в ДТП пострадали 20 человек. Среди них пять несовершеннолетних. Ранее был опубликован полный список пострадавших. Они получили травмы разной степени тяжести: некоторых уже отпустили домой после перевязки, а некоторых доставили в реанимацию.

Также ранее было опубликовано фото и видео с места ДТП.