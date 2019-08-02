Страшное ДТП в Ставропольском крае: погибли пять человек. События дня. ФАН-ТВ

Трагедия на Ставрополье Пять человек стали жертвами страшного ДТП в Ставропольском крае. По предварительным данным, в Апанасенковском районе на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь столкнулись грузовик и автобус. Последний, согласно одной из версий, вылетел на встречную полосу после того, как водитель уснул за рулем. Как сообщают СМИ, он погиб на месте. Кроме того, пострадали еще 20 человек — среди них как минимум один находится в реанимации. Сколько всего пассажиров находилось в обоих авто — пока неизвестно. Сейчас на месте ЧП работают оперативники и выясняют все детали инцидента.

Трамп пригрозил Европе Президент США Дональд Трамп внезапно пригрозил Европе новой террористической угрозой. Власти Штатов могут отпустить на континент боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», если тех сами не заберут родные страны. По словам американского лидера, сейчас под стражей союзников в Ираке и Сирии находятся около 2,5 тыс. боевиков с европейским гражданством, в том числе из Франции и Германии. Но стоит отметить, что такие заявления Трамп делал еще в феврале этого года, когда призывал Европу забрать радикалов и предать их суду. Видимо, ситуация осталась прежней, если не считать, что полгода назад речь шла о 800 человек, а сегодня — уже о нескольких тысячах.

Чиновники ответят за пожары В Сибири разгораются не только лесные пожары, но и первые уголовные разбирательства. Оперативники возбудили дело о халатности против сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края, где уже проходят обыски. По версии следствия, с 22 марта по 1 августа чиновники не приняли должных мер по ликвидации пожаров, из-за чего они распространились на большой территории. Сейчас огонь по всей России охватил площадь около 3 млн га — из них большая часть горит в Якутии и Красноярском крае. На борьбу со стихией уже выдвинулись не только дополнительные силы МЧС, но и военные.