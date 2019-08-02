СМИ сообщили о новых санкциях США против РФ по делу Скрипалей

Вашингтон, 2 августа. Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России из-за так называемого дела Скрипалей.

Об этом, ссылаясь на свои источники в администрации США, сообщает издание Politico. Напомним, что первый пакет ограничительных мер, связанных с событиями в марте прошлого года, был введен в августе 2018-го.

После этого американские конгрессмены призвали Трампа ввести второй пакет санкций, пригрозив тому в случае промедления выполнить «корректирующие» шаги.

Уже в середине мая текущего года стало известно о том, что второй пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей подготовлен и согласован со всеми заинтересованными ведомствами и направлен главе внешнеполитического ведомства и президенту США.

Как напоминает «Газета.ru», экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были отравлены в британском Солсбери в начале марта 2018 года. Власти Британии бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту, однако Москва неоднократно выступала с предложением провести совместное расследование и заявляла, что не причастна к «отравлению».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о своих сомнениях по поводу того, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог предоставить какую-либо информацию СМИ. По словам главы российского государства, если бы британские спецслужбы действительно хотели отравить Скрипаля, то они бы сделали это. Путин предположил, что, скорее всего, Лондону нужен был очередной скандал.