Медведев заявил, что субсидия Дальнему Востоку составит более 94 млрд рублей за три года

Чита, 2 августа. Дальний Восток получит единую субсидию на три года. Ее размер составит более 94 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава правительства провел на Дальнем Востоке совещание о работе по социальному развитию центров экономического роста в регионе.

По его словам, денежные средства должны идти на самые важные направления для жителей каждой отдельной территории. Среди проблем, которые необходимо решить, Медведев назвал нехватку яслей и жилья. Кроме того, в регионах есть аварийное жилье.

«Скажем откровенно, большинство регионов под все эти критерии, собственно, и попадают», — заявил российский премьер.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что при развитии каждого отдельного региона необходимо учитывать местную специфику каждого субъекта.

«Мы рассчитываем на конкретные результаты от вложения федерального бюджета, иного и быть не может», — подчеркнул российский премьер.

Отдельное внимание было уделено расселению аварийного жилья, он призвал губернаторов обратить внимание на этот вопрос.

Премьер подчеркнул, что жизнь на Дальнем Востоке отличается от других регионов страны. Среди особенностей проживания: низкая плотность населения, удаленность от центра, недостаточность инфраструктуры.

«Одним из механизмов развития стали центры экономического роста, которые мы определили в Дальневосточном федеральном округе», — подчеркнул Медведев.

По его словам, в настоящий момент таких центров насчитывается 58. В них локализуются инвестиционные проекты, действует режим свободного порта.

Медведев отметил, что важно создавать условия для нормальной жизни людей, а в этом вопросе без поддержки государства не обойтись».

Напомним, глава правительства прибыл на Сахалин с двухдневной рабочей поездкой. На совещании в Чите он поручил обеспечить пострадавших от пожаров в Забайкалье новым жильем. Медведев подчеркнул, что этот процесс необходимо завершить как можно быстрее.