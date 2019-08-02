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На Ставрополье в ДТП попал рейсовый автобус, погибли пять человек

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На Ставрополье в ДТП попал рейсовый автобус, погибли пять человек

Ставрополь, 2 августа. В Апанасенковском районе Ставропольского края при столкновении рейсового автобуса с грузовиком погибли, как минимум, пять человек.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, страшная авария произошла в полтретьего ночи на 420-м километре трассы Астрахань – Ставрополь. Автобус совершал рейс из Волгограда, в салоне находились 23 человека.

По одной из версий, водитель автобуса из-за усталости заснул за рулем, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли пять человек, еще 14 получили травмы разной степени тяжести.

Все пострадавшие были доставлены в ЦРБ Апанасенковского района, три человека находятся в реанимации. Сообщается, что среди погибших детей нет, уточняет «Газета.ru».

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Источник: ТАСС
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