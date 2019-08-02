Южно-Сахалинск, 2 августа. Премьер-министра России Дмитрия Медведева «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками. Об этом глава правительства заявил на совещании о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», — сообщил Медведев.

Премьер напомнил, что ранее уже давал поручение относительно усиления ответственности для недобросовестных подрядчиков. По словам Медведева, она должна быть не только административной. Также требуется ввести связанный с манипуляциями итогами конкурсов уголовный состав.

Глава правительства также заявил, что раздувать подобные ситуации не стоит, но случаи, когда участники конкурсов ведут деятельность, направленную на то, чтобы уничтожить его результаты, должны подвергаться наказанию.

«Заявка дается в таком виде, который не исполним, соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно, в результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией», — подчеркнул глава правительства.

Медведев отметил, что причины этому могут быть разными, в том числе действия назло или желание «разбить» конкурс и поучаствовать в его отдельных частях в будущем. Премьер признал, что «эта проблема сплошная по всей стране» и ее «надо завершать».

Ранее телеканал «360» сообщил, что Медведев подписал постановление о создании в Забайкалье территории опережающего развития (ТОР), в которой планируется реализовать 15 проектов на сумму почти в 200 миллиардов рублей. Всего будет создано более девяти тысяч рабочих мест.

Проекты будут реализованы в сферах добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и промышленности.