СМИ рассказали, кого США хотят видеть на посту главы офиса президента Украины

Киев, 2 августа. Журналисты издания «Страна.ua» утверждают, что Штаты хотят видеть в должности главы офиса президента Украины Ивана Баканова, который исполняет обязанности главы СБУ.

«Это компромиссная фигура, которая целиком устраивает американцев», — заявил источник издания в лоббистских кругах, близких к Госдепу.

По данным издания, нынешним главой офиса президента Андреем Богданом недовольны представители МВФ, а также ряд влиятельных людей на Украине. Это связанно с якобы его близостью к олигарху Игорю Коломойскому, который может повлиять на решение по национализации «Приватбанка». Возможной связью Коломойского и Богдана также недовольны в Вашингтоне, отмечает источник.

Ранее в СМИ появилась информация, что Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию с поста главы офиса президента Украины. Украинское издание LIGA.net сообщило, что чиновник подал заявление из-за ультиматума со стороны США, сообщает «Газета.ru».

«Интерфакс-Украина» отмечает, что Богдан не хотел возглавлять администрацию украинского президента, поскольку в ней работают «сложные люди», кроме того, там царит «сложная обстановка».

Как сообщают «Известия», замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил украинским СМИ,что информация об отставке Богдана не соответствует действительности. По его словам, эту информацию специально распространяют в СМИ.