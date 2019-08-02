Американец, переживший клиническую смерть, рассказал о том свете

Вашингтон, 2 августа. Житель штата Техас, переживший в 17-летнем возрасте клиническую смерть, рассказал, что собой представляет тот свет.

Размышлениями на тему некто по имени Дуглас поделился с репортером издания Daily Express, уточнив, что чуть не умер, смешав сильнодействующие препараты от бессонницы с алкоголем.

В итоге, организм на тот момент юноши не выдержал, и его сердце перестало биться на несколько минут. Как выяснилось позднее, медики успели вовремя и реанимировали американца.

По словам Дугласа, во время клинической смерти перед его взором промелькнула вся его недолгая жизнь, после чего молодой человек «начал движение» по темному туннелю с ярким светом в конце.

«При этом, в то время как туннель увлекал меня, я видел свое тело, лежащее на полу. Я почувствовал какое-то внутреннее спокойствие», — вспоминал события давнишних лет американец.

По словам мужчины, достигнув конца туннеля, он встретил образ Иисуса Христа, который сказал ему, что время Дугласа отправиться на тот свет еще не пришло – для этого надо «измениться».

«После этого я вернулся обратно в свое тело. Этот случай заставил меня стать глубоко религиозным человеком», — резюмировал американец.

Как напоминает «Газета.ru», группа исследователей решила установить, что происходит с душой после того, как она освобождается от телесной оболочки. Ученые пришли к выводу, что душа отправляется в параллельный мир, где происходит очередное перерождение.