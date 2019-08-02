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Ряд небольших взрывов произошел в Бангкоке, есть пострадавшие

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Ряд небольших взрывов произошел в Бангкоке, есть пострадавшие

Бангкок, 2 августа. По меньшей мере два человека получили ранения в результате серии небольших взрывов в различных местах столицы Таиланда, где в настоящее время проходит ежегодная встреча министров иностраных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии  (АСЕАН). Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Согласно сообщениям СМИ, в разных местах города произошло от трех до пяти несильных взрывов. В результате незначительные ранения получили двое дворников. Сотрудники местной полиции проводят расследование инцидентов.

Ранее Газета.ru сообщила, что в результате взрыва на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу скончались четыре человека. Трагедия произошла в минувшую среду, 31 июля.

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Источник: Reuters
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