Ряд небольших взрывов произошел в Бангкоке, есть пострадавшие

Бангкок, 2 августа. По меньшей мере два человека получили ранения в результате серии небольших взрывов в различных местах столицы Таиланда, где в настоящее время проходит ежегодная встреча министров иностраных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Согласно сообщениям СМИ, в разных местах города произошло от трех до пяти несильных взрывов. В результате незначительные ранения получили двое дворников. Сотрудники местной полиции проводят расследование инцидентов.

Ранее Газета.ru сообщила, что в результате взрыва на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу скончались четыре человека. Трагедия произошла в минувшую среду, 31 июля.