Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ

Москва, 2 августа. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу поздравил всех десантников России с профессиональным праздником – Днем Воздушно-десантных войск.

В документе, который опубликован на официальном сайте министерства обороны, Шойгу отметил, что именно на десантников всегда возлагались самые сложные задачи, которые «крылатая пехота» решала оперативно.

«Они героически сражались за свободу и независимость страны в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, показывали примеры стойкости и непобедимости в Демократической Республике Афганистан, в Северо-Кавказском регионе России, в локальных вооруженных конфликтах», — подчеркнул министр обороны.

Как отметил Шойгу, современные военнослужащие Воздушно-десантных войск чтут и продолжают традиции своих предшественников, совершенствуя выучку и боевое мастерство.

Добавим, что празднование Дня ВДВ приурочено к событию, которое произошло 2 августа 1930 года: в Советском Союзе во время учений под Воронежем было проведено первое десантирование на парашютах, в котором участвовали 12 бойцов Красной армии.

Как напоминает «Газета.ru», в середине июля по завершении весеннего призыва министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, сколько молодых людей отправились на военную службу. В армейские части были направлены 135 тысяч новобранцев, в составе призывных комиссий постоянно работали около двух тысяч представителей общественных организаций, их заседания посетили более восьми тысяч родителей.