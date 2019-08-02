Экс-бойфренд Милославской не поверил в ее роман с Петровым

Москва, 2 августа. Экс-бойфренд, друг и коллега актрисы Стаси Милославской Анвар Халилулаев не поверил в ее роман с звездой «Притяжения» Александром Петровым.

Комментариев по поводу возможных отношений от самой предполагаемой пары пока не было. Но появление на мероприятиях расставшегося с актрисой Ириной Старшенбаум Петрова в сопровождении Милославской подогревает интерес к слухам.

Тем не менее предположения могут оказаться ложными. Бывший бойфренд Милославской, который сохранил с актрисой дружеские отношения, отвергает вероятность ее романа с Петровым. Молодой человек считает, что за романтические отношения могли принять простую дружбу.

«Я на самом деле ничего о ней и Петрове не слышал, и у меня такое ощущение, что это, как и 99% всей появляющейся информации — просто слухи», — заявил Халилулаев.

Ранее Газета.ru сообщила, что знакомство Милославской и Петрова состоялось на съемках фильма «Стрельцов», где пара сыграла звезду советского футбола Эдуарда Стрельцова и его супругу Аллу. На тот момент оба актера были в отношениях.

Слухи о романе начали появляться после того, как в июне Петров и Милославская обратили на себя внимание публики на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Молодая звезда представлял киноленту «Бык». Петров вел церемонию открытия «Кинотавра».

Отношения Александра Петрова и Ирины Старшенбаум начались во время съемок фильма Федора Бондарчука «Притяжение» в 2016 году. Пара была одной из самых популярных в российском кинематографическом мире.