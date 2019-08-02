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Минздрав РФ назвал регионы с наибольшим количеством абортов

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Минздрав РФ назвал регионы с наибольшим количеством абортов

Москва, 2 августа. Наибольшее количество абортов было зафиксировано в 2018 году в Еврейской автономной области, Сахалинской области, а также в республике Тыва.

По данным статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год, на тысячу женщин фертильного возраста приходилось 35,6 аборта в Еврейской автономной области, 34,5 — в Тыве, 32,2 — в Сахалинской области.

Наименьшее число абортов зафиксировано в Москве, Дагестане и Чечне.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия обгоняет США и Германию по количеству абортов на тысячу родившихся, сообщают «Известия».

Отметим, в Москве закрыли клинику, в которой лже-врач, являющийся экономистом, делал аборты на поздних сроках беременности, сообщает «Газета.ru».

Ранее депутаты Госдумы РФ в беседе с журналистами Федерального агентства новостей рассказали, как решить проблему с абортами в России.

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Источник: Минздрав РФ
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